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Экономика

Байден заявил об экономической победе США над Китаем

Байден заявил, что экономика США впервые за 40 лет будет расти быстрее китайской

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Экономика США в 2022 году будет расти быстрее китайской, сообщил президент страны Джо Байден на совместной пресс-конференции в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Его цитирует ТАСС. Таким образом, США впервые за 40 лет одержат такую экономическую победу над КНР.

«ВВП США впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае. Означает ли это, что у нас нет проблем? Конечно, есть, у нас такие же проблемы, как у всего остального мира, но проблемы не с такими серьезными последствиями, как у всего остального мира», — заявил Байден в ответ на вопрос, насколько вероятна рецессия в США и нужно ли американцам к ней готовиться.

Аналогичный прогноз сделали экономисты, опрошенные Bloomberg. По их словам, из-за вспышки коронавируса в Китае вторая по величине экономика мира вырастет всего на два процента в этом году, в то время как ВВП США увеличится на 2,8 процента.

Американская экономика сократилась в первом квартале 2022 года впервые с начала рецессии, вызванной пандемией два года назад. ВВП снизился на 1,4 процента в годовом исчислении. Слабые показатели не означают, что в ближайшее время экономику ждет рецессия — большинство экономистов прогнозируют восстановление в квартале с апреля по июнь, так как устойчивый рост найма и заработной платы должен положительно сказаться на динамике. Ожидается, что ВВП будет расти, даже несмотря на планы ФРС повышать ставку для борьбы с инфляцией.

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Софья Ермакова
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