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В России заявили о «надоевшей» теме Украины в ООН

Зампостпреда РФ Полянский заявил, что тема Украины в ООН «надоела» и практически ушла
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Luiz Rampelotto/ Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире передачи «Соловьев Live» заявил, что тема Украины «всем уже надоела» и практически ушла с повестки заседаний, передает ТАСС.

«Есть такая тенденция: если в начале любое заседание практически Совета Безопасности по какой угодно теме: по Сомали, по всем абсолютно сюжетам, оно обязательно начиналось тем, что кто-то да и упомянет, так сказать, про зверства России на Украине, сейчас эта тема в таких тематических заседаниях практически ушла», — указал дипломат.

Полянский добавил, что в настоящее время украинский вопрос поднимается в Совбезе ООН в основном в контексте продовольственной безопасности.

Ранее Италия предложила в ООН четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине, который включает в том числе проведение переговоров по международному нейтральному статусу Украины.

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Марина Совина
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