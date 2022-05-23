Минобороны заявило об уничтожении 13 БПЛА и перехвате двух «Точек У» ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении ПВО 13 БПЛА и двух «Точек У» ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и две ракеты «Точка У» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, ракеты «Точка У» были перехвачены в небе над населенным пунктом Томина балка в Херсонской области Украины. Беспилотники были сбиты в Херсонской и Харьковской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР).

Среди сбитых БПЛА — один «Байрактар-ТБ2».

«Сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка, (...) Юнокоммунаровск (...), Хотомля, Синичино, Петровское, Терны, (...) Лозовая», — рассказал Конашенков.

Днем ранее Минобороны сообщало об уничтожении 11 украинских БПЛА.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь ДНР и Луганской народной республике (ЛНР). 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.