Властям Украины задали три вопроса об ущемлении русского языка

Итальянский журналист Батталья задал три вопроса Киеву о правах русскоязычных на Украине

Итальянский журналист Франко Батталья в статье изданию Nicolo Porro задал властям Киева три вопроса о правах русскоязычных граждан на Украине.

Обозреватель отметил, что в стране ущемление русского языка происходит на законодательном уровне, несмотря на то что на нем говорит огромная доля населения.

Батталья привел в пример Швейцарию, где статус государственного языка имеет не только немецкий, на котором говорят две трети жителей, но и французский и итальянский, родные для 25 и 10 процентов соответственно. Также официально используется романшский язык, которым владеет около одного процента швейцарцев, он используется в общении с ретороманцами.

Аналогичная ситуация, по его словам, в Италии, где неаполитанский, немецкий и другие языки защищены конституционно, хотя почти 99 процентов граждан говорят по-итальянски.

Журналист задался вопросом, почему на Украине закреплен только один государственный язык, а русский, являющийся языком общения для 30 процентов населения, находится на одном уровне с теми языками, на которых говорят менее одного процента жителей.

«Разве возможно, чтобы за каких-то 10 лет 20 процентов населения вдруг изменило свое отношение к родному языку? Я имею в виду, какие такие методы убеждения использовались? Родной язык — этот тот, который мы впитали с молоком матери, слушая ее голос. Родной язык нельзя изменить», — подчеркнул Батталья.

Он задал третий вопрос, почему Украина решила, что язык, на котором говорит значительный процент населения, не заслуживает даже статуса миноритарного. Более того, его пытаются запретить, в то время как Швейцария включила в число государственных языков даже тот, на котором говорят менее одного процента людей.

В апреле министр образования Украины Сергей Шкарлет поддержал введение запрета на преподавание русского языка в школах республики. При этом он добавил, что решение об отмене преподавания русского языка в школе должно зависеть от позиции самого образовательного учреждения и педагогического совета.

До этого языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень предложил с 1 сентября заменить русский язык в школах другими дисциплинами. По его мнению, альтернативными предметами для изучения могут стать история республики, украинский и английский языки, математика. Он также рекомендовал пересмотреть учебную программу по зарубежной литературе, поскольку в ней большое внимание уделяется творчеству русских писателей.

