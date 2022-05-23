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Синоптик пообещал москвичам снег в конце мая

Синоптик Тишковец спрогнозировал дождь и мокрый снег в конце мая в Москве

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Москве и Подмосковье на этой неделе ожидаются дожди и кратковременный мокрый снег. Такую погоду в конце мая пообещал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщают «Известия».

«Начиная со вторника и до конца недели Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. Поэтому будет облачно, будут идти небольшие, кратковременные дожди. Во вторник даже не исключаю, что в утренние часы местами к северу, северо-востоку к дождю будет примешиваться кратковременный мокрый снег», — сказал Тишковец.

Он спрогнозировал ночью 24 мая понижение температуры до одного-шести градусов тепла, днем — до пяти-десяти. Синоптик рассказал, к концу рабочей недели в Москве и области ожидается небольшое потепление — тогда воздух может прогреться до 13-18 градусов.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова предупредила жителей Центрального, Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов об опасности повышенного уровня ультрафиолетового излучения в ближайшие дни.

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Анастасия Шейкина
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