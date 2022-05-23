Тинькофф банк запустил альтернативу Google Pay и Apple Pay

Тинькофф банк запустил кошелек для онлайн-покупок Tinkoff Pay

На российском рынке появилась еще одна альтернатива платежным сервисам Google Pay и Apple Pay, которые после начала военных действий российской армии на территории Украины покинули страну.Свой кошелек для онлайн-покупок запустил Тинькофф банк. Об этом со ссылкой на вице-президента банка и руководителя «Тинькофф Кассы» Сергея Хромова пишет РБК.

Система получила название Tinkoff Pay, пока она доступна только в интернет-магазинах, которые пользуются эквайрингом от «Тинькофф Кассы». Общее число таких площадок — более 30 тысяч. По словам Хромова, различные элементы системы запустят поэтапно в 2022-2023 годах.

Платежи в офлайне станут доступны пользователям позднее. В числе других готовящихся опций — подключение карт сторонних банков и оплата покупок с помощью биометрии.

В Tinkoff Pay встроят NFC-технологию, необходимую, чтобы платить, прикладывая карты к платежному терминалу. Такой способ станет доступен всем пользователям смартфонов на ОС Android, в том числе держателям карт ушедших из страны Visa и Mastercard.

В настоящее время в России доступен международный мобильный кошелек Samsung Pay, однако только для держателей карт «Мир». Аналогичные системы есть у платёжной системы «Мир» (MirPay), Сбера (SberPay), Системы быстрых платежей (СБПэй) и «Яндекса» (Yandex Pay), но все они уступают по функционалу Google Pay и Apple Pay до введения санкций.

Ранее владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин назвал примерную стоимость покупки доли в Тинькофф банке у его основателя Олега Тинькова в конце апреля. Бизнесмен не согласился с Тиньковым, что приобрел актив «за копейки», указав, что считает сумму более чем сто миллионов долларов достаточно большими деньгами.