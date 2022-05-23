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Разработаны эластичные роботы для лечения тромбоза

В ИТМО разработали эластичных мягких роботов для лечения тромбоза

Фото: предоставлено пресс-службой Университета ИТМО

Российские исследователи из университета ИТМО разработали эластичных мягких роботов для лечения тромбоза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Устройства состоят из термочувствительного полимера и ферромагнитных частиц. Управлять микророботами (они достигают 15 миллиметров в длину и 2 в ширину) планируется с помощью магнитного поля.

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Вводить в организм разработку будут в виде мягкой полоски, которая под магнитным воздействием будет превращаться в спираль, а она в свою очередь будет накручивать сгусток тромбоцитов на себя. После того как спираль захватила тромб — ее вытаскивают из сосудов под воздействием магнитного поля. По мнению специалистов, этот способ гораздо безопаснее существующих альтернатив, поскольку он позволяет снизить количество вмешательств и снижает риск возникновения новых тромбов.

В апреле 2022 года ученые из Швеции обнаружили, что после перенесенного COVID-19 у переболевших больше шансов на появление тромбов в течение полугода.

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Елена Апазиди
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