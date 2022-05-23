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Врач рассказал о пользе упражнения «вакуум живота» из TikTok

Врач Джордан Мецл сравнил упражнение «вакуум живота» с планкой

Кадр: K sovershenen Fitnes- TV / YouTube

Врач Джордан Мецл рассказал о пользе необычного упражнения «вакуум живота», завирусившегося в TikTok, и сравнил его с планкой. Эксперт отметил, что «вакуум живота» — отличный способ накачать пресс, сообщило издание Today.

Видео физиотерапевта и онлайн-тренера Дженни Бреннеке (@drjennypt), рассказывающей о трендах в фитнесе, набрало несколько сотен тысяч просмотров. Дженни рекомендует выполнять упражнение первым делом утром натощак. Нужно начать с выдоха всего воздуха из легких. Затем отвести пупок назад к позвоночнику (для этого напрячь мышцы живота будто заходишь в ледяную воду). После следует задержать дыхание на 10-15 секунд — и выдохнуть.

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«Повторяйте упражнение по пять подходов три или четыре раза в неделю», — посоветовала блогер. — «"Вакуум живота" — это укрепляющее движение передних и поперечных мышц живота через изометрическое удержание».

Врач спортивной медицины в больнице специальной хирургии и автор книги «Рецепт тренировок» Джордан Мецл назвал упражнение полезным и сравнил его с планкой. В свою очередь тренер Кэти Ванг отметила, что «вакуум живота» — давно уже известная техника в сфере фитнеса и йоги.

«Ее используют в терапии, она безопасна, эффективна и давно исследована, — рассказала Дженни Бреннеке в блоге. По ее словам, упражнение снижает риск травм нижней части спины, а также укрепляет брюшной пресс.

В то же время эксперты отметили, что упражнение противопоказано людям с повышенным артериальным давлением. Также новичкам следует начинать с более коротких задержек дыхания, постепенно развивая навык. По словам специалистов, «вакуум живота» никак не влияет на уменьшение объемов талии. И тех, кто рассчитывает с помощью упражнения обрести плоский живот, может ждать разочарование.

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Вера Владзиевская
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