Женщина сбросила более 100 килограммов и начала новую жизнь в 40 лет

Нутрициолог Демьяненко сбросила более 100 килограммов и начала новую жизнь в 40 лет

Сбросившая более 100 килограммов Татьяна Демьяненко, сертифицированный тренер-нутрициолог, эксперт в вопросах питания, член Европейской ассоциации профессионалов фитнеса (FPA) и основательница первого в России низкоуглеводного клуба, объяснила, в какой момент человек решает измениться, и предложила свой способ похудения. Об этом и о новой жизни в 40 лет она рассказала в интервью на YouTube-канале Ольги Чебыкиной «Женщины».

До похудения Демьяненко весила больше 200 килограммов. «Я взвешивалась на весах-платформах, где продавали мешки с кормом для животных. Это было страшно стыдно», — вспомнила она. Несмотря на ожирение, нутрициолог не считала себя полной или большой. Как пояснила она, у женщин с морбидным ожирением зачастую нарушена самоидентификация и им кажется, что они выглядят совсем не так, как на самом деле.

Демьяненко считает, что женщины принимают решение похудеть, когда видят себя со стороны и не могут поверить, что они действительно так выглядят. Например, случайно увидев отражение в витрине или в примерочной. Также часто неприятные открытия о внешнем виде случаются после мероприятий, на которых делали фотографии: на кадрах человек видит себя в сравнении с другими людьми и неприятно удивляется.

Демьяненко не испытывала дискомфорта при весе более 200 килограммов, потому что, как она считает, тело человека всегда адаптируется под конкретную задачу и для того образа жизни, который тогда вела нутрициолог, ее тело прекрасно подходило. В основном она передвигалась по квартире и проводила много времени на диване.

Решение похудеть женщина приняла после того, как выбежала из дома, чтобы найти своих детей, которые задержались в школе, и не смогла пройти и 15 метров. Чтобы избавиться от лишнего веса, она прибегла к бариатрической операции. Операция прошла успешно, однако Демьяненко еще 10 месяцев питалась по-прежнему. Ее жизнь изменилась лишь после того, как она поменяла пищевые привычки.

Тем, кто хочет похудеть, Демьяненко порекомендовала перестать считать себя экспертом в питании и похудении без отсутствия соответствующего образования. По ее мнению, лучше обратиться к специалисту, чем ставить над собой эксперименты. Также она отметила, что важно верить в возможность перемен. «Веришь ли ты в то, что это возможно? Если не веришь — даже не начинай. Ничего не сделаешь», — заключила она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании похудела на шесть размеров — с 50-го до 44-го, стала фитнес-тренером и нашла 30 клиентов. «Если я смогла похудеть, то сможет каждый», — отметила она.