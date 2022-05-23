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Россияне получили новый инструмент для поиска людей

VK запустила сервис для поиска людей «Найди меня»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская социальная сеть «ВКонтакте» запустила новое приложение на платформе VK Mini Apps, которое поможет найти друзей, знакомых и дальних родственников, если о них мало информации или нет никаких контактов. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Поиск доступен по профилям сразу 100 миллионов пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников». С помощью мини-приложения можно будет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян.

Для начала поиска необходимо заполнить небольшую анкету о человеке: указать имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные. В результате пользователь увидит подборку профилей из «ВКонтакте» и ОК, которые соответствуют этим параметрам. Чтобы связаться с человеком, можно отправить ему сообщение или запрос в друзья в одной из этих соцсетей.

Как отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров, даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. «Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми. Это результат совместной работы "ВКонтакте" и "Одноклассников", которые объединились, чтобы помочь найти дорогих сердцу людей среди десятков миллионов пользователей социальных сетей», — рассказал он.

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Варвара Кошечкина
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