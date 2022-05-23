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Росгвардейцы завершили сопровождение сдавшихся в плен на комбинате «Азовставль»

Росгвардейцы завершили сопровождение сдавшихся в плен на «Азовстали» украинских военных

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Росгвардейцы завершили сопровождение колонн с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшихся в плен российским военным на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в понедельник, 23 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, сложившие оружие участники вооруженных украинских формирований перевезены к местам дальнейшего содержания.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко рассказал, что возможность обсуждения с Киевом обмена пленными с территории «Азовстали» не исключается. По его словам, допускается любая возможность, которая «не противоречит здравому смыслу».

О полном освобождении комбината «Азовсталь» российское Минобороны сообщило 20 мая. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ.

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Елизавета Новикова
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