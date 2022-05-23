Аргентинские СМИ обвинили в замалчивании вклада Запада в конфликт на Украине

Посол РФ в Аргентине Феоктистов: СМИ страны замалчивают вклад Запада в конфликт на Украине

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов обвинил крупные СМИ страны в замалчивании вклада западных стран в конфликт на Украине. По его словам, они совершенно не дают информацию по поводу крупных поставок вооружений Киеву, а также не делятся российской позицией, сообщает ТАСС.

«В последнее время мировые СМИ, включая аргентинские, много пишут о ситуации на Украине, однако зачастую обходят молчанием вопрос о масштабных поставках США и другими западниками в эту страну современных вооружений», — заявил российский дипломат.

Он добавил, что посольство обратилось к аргентинским СМИ с просьбой опубликовать подготовленную справку о «накачивании Западом Украины современным вооружением», однако большие издания отказались его размещать.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что представители контактной группы по защите Украины договорились модернизировать украинскую армию «в долгосрочной перспективе». По ее словам, контактная группа, состоящая из 44 стран-участниц, также выслушала сообщение главы Минобороны Украины Алексея Резникова по ситуации на Украине.