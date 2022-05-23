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Страны Запада договорились модернизировать ВСУ

Глава Минобороны Нидерландов рассказала, что страны Запада решили модернизировать ВСУ
Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Представители контактной группы по защите Украины договорились модернизировать украинскую армию «в долгосрочной перспективе», рассказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, контактная группа, состоящая из 44 стран-участниц, также выслушала сообщение главы Минобороны Украины Алексея Резникова по ситуации на Украине.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи для Киева. «Я особенно благодарен Дании, объявившей, что она предоставит пусковую установку "Гарпун" и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье», — отметил глава военного ведомства. Кроме того, в Пентагоне рассказали, что США поставляли Украине вооружения задолго до начала спецоперации России, это стало возможно при содействии администрации президента Джо Байдена.

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Виктория Кондратьева
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