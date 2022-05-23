Погибшего на Украине племянника замминистра обороны похоронили в Ингушетии

Погибшего на Украине племянника замминистра обороны России Евкурова похоронили в Ингушетии

В Ингушетии похоронили племянника заместителя министра обороны России генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова капитана Адама Хамхоева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

На похоронах присутствовал дядя военнослужащего. Помимо этого, выразить соболезнования приехали спикер народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев, первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев, а также представители администрации главы и правительства региона.

Также соболезнования родственникам Хамхоева выразил глава Дагестана Сергей Меликов. «Достойный сын Ингушетии пал в бою, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и свободу», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что племянник замминистра обороны России генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова капитан Адам Хамхоев погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Он был командиром десантно-штурмовой роты. Окончив Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, Хамхоев проходил военную службу в Ульяновске. Военнослужащий погиб в ночь на 21 мая.