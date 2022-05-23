Диетолог назвала полезный для зрения продукт

Диетолог Романова сообщила, что сушеные ягоды годжи являются полезным для зрения продуктом

Диетолог-нутрициолог Наталья Романова сообщила, что сушеные ягоды годжи являются полезным для зрения продуктом. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, регулярное употребление небольшой порции ягод препятствует развитию основной причины потери зрения в пожилом возрасте — дегенерации желтого пятна.

Специалист рассказала об исследовании, в котором приняли участие 13 здоровых добровольцев в возрасте от 45 до 65 лет. Они потребляли 28 граммов ягод годжи пять раз в неделю в течение 90 дней. В результате у них увеличилась плотность защитных пигментов в глазах — лютеина и зекасантина.

«Пигменты блокируют синий цвет и защищают глубокие слои сетчатки от проникновения вредных веществ. Эти полезные вещества в наибольшем количестве содержатся в ягодах годжи», — пояснила Романова.

Диетолог посоветовала добавлять ягоды в каши, супы, йогурт или смузи. Также их можно использовать в качестве специй к мясным блюдам или заварить из них чай.

Ранее российский диетолог Ирина Писарева рассказала, что самым полезным и безопасным является шашлык из курицы. Она порекомендовала готовить птицу без кожи и не на сильном огне. Кроме того, удачным выбором для шашлыка является рыба — например, семга или форель.

