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Девушка раскрыла способ покупать дизайнерскую одежду за бесценок

TikTok-блогерша Моника раскрыла способ купить люксовые вещи за бесценок в секонд-хендах

Кадр: @themonicaway / TikTok

Блогерша раскрыла способ сэкономить десятки тысяч рублей на покупке одежды. На ролик в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в The Sun.

Пользовательница сети Моника опубликовала видео, в котором рассказала, как приобретает дизайнерские вещи за бесценок в секонд-хендах. По словам девушки, в первую очередь нужно обращать внимание на полки с пальто, жакетами и пиджаками, так как среди них часто представлены предметы гардероба люксовых брендов.

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Помимо этого, эксперт рекомендует искать в винтажных магазинах ткани с монограммами именитых марок. «Именно так я и наткнулась на капри Burberry всего за 10 фунтов стерлингов (708 рублей)», — уточнила она.

Кроме того, инфлюэнсер советует внимательно изучать секцию с товарами из денима, чтобы купить качественные джинсы. «Я много раз покупала там джинсы Levi's, потому что в секонд-хенды попадают лучшие штаны, проверенные временем», — пояснила девушка. В заключение Моника заявила, что в подобных магазинах представлены лучшие базовые футболки и одежда из шелка.

В апреле блогерша похвасталась свадебным платьем, купленным в секонд-хенде за 400 рублей, и удивила пользователей сети. Юзерша с никнеймом girlygrrlstyle отметила, что не планирует свадьбу, так как пребывает в счастливом браке 19 лет. Тем не менее она приобрела наряд и запечатлела себя на камеру в образе невесты. Автор видео позировала в кружевном платье с корсетным лифом, расшитым бисером поясом и шлейфом.

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Майя Пономаренко
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