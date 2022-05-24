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В Болгарии задумались о поспешности отказа платить за газ в рублях

BTV: правительство Болгарии задумалось о поспешности отказа платить за газ из РФ в рублях

Фото: Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Правительство Болгарии после отказа платить за газ из России в рублях задумалось о поспешности подобного решения. Об этом заявил министр энергетики страны Александр Николов, передает BTV Новините.

По словам главы ведомства, в настоящее время нет необходимости отказываться от расчетов в российской валюте. Он напомнил, что аналогично поступили власти Германии и Италии.

Николов отметил, что правительство Болгарии поднимет соответствующий вопрос на совещании с Еврокомиссией. «Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях — это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании», — указал он.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков, прибывший в Рим с визитом, заявил о необходимости сформировать единую точку зрения стран-участниц Евросоюза по вопросу поставок природного газа из России.

27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.

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Марина Совина
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