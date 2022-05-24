В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов

В Энергодаре МВД задержало группу диверсантов из двух уголовников и трех членов теробороны

Правоохранители задержали группу из пяти украинских диверсантов в Энергодаре. Об этом заявил заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов, передает РИА Новости.

По словам Селиванова, диверсионная группа состояла из двух уголовников и трех членов территориальной обороны. «Причем там один из них вообще был насильно туда записан», — добавил он.

Замруководителя ГУ МВД отметил, что главная задача подобных диверсионных групп — это запугать местных жителей, которые уже увидели, что «русские принесли в Запорожскую область мир и безопасность».

Ранее стало известно, что местные правоохранители выявили диверсанта среди сотрудников Запорожской АЭС. Пытаясь оказать сопротивление, мужчина начал отстреливаться. В итоге он получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.