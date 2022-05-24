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В ДНР назвали число отбитых у ВСУ городов и поселков

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии 217 населенных пунктов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Народная милиция ДНР с начала военной операции совместно с российской армией отбила у Вооруженных сил Украины (ВСУ) 217 городов и поселков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны республики.

Это число отражает ситуацию на утро 24 мая. За последние сутки донецкие военные сумели полностью занять поселок Мироновский, а также смогли взять под оперативный контроль город Светлодарск.

«Продолжается зачистка вражеского элемента», — говорится в сообщении штаба.

О занятии Светлодарска в ДНР ранее сообщил мэр Дебальцево Игорь Захаревич. По его словам, над городской администрацией уже развевается российский триколор. В населенном пункте продолжают находиться незначительные силы украинской армии.

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Алевтина Запольская
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