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Диетолог назвала необычные эффекты употребления лимона

ETNT: лимон поможет избавиться от камней в почках и нормализовать кровяное давление

Фото: Sarah Chai / Pexels

Диетолог, эксперт медицинского совета Лорен Манакер, автор кулинарных книг о здоровом питании назвала необычные эффекты употребления лимона: этот фрукт в числе всего прочего поможет избавиться от камней в почках и нормализовать кровяное давление. Об этом сообщает издание ETNT.

По словам эксперта, употребление лимонов может помочь укрепить иммунную систему. Содержащийся в цитрусовом витамин С является важным микроэлементом, который помогает защищать естественную и адаптивную иммунную систему. «Лимоны являются источником витамина С — питательного вещества, поддерживающего иммунитет. Употребление цитруса поможет восстановить основные функции организма», — уточняет диетолог Лорен Манакер.

Также, согласно исследованиям, ежедневное употребление 1/2 стакана концентрата лимонного сока, разведенного в воде, может увеличить содержание цитрата в моче и снизить риск образования камней в почках. Все потому, что что лимоны содержат цитрат — соль лимонной кислоты, которая взаимодействует с кальцием и помогает блокировать образование камней. «Кислота, содержащаяся в лимонах, может влиять на рН мочи, снижая вероятность развития камней в почках», — объяснила Манакер.

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По словам диетолога, кроме всего прочего, лимоны содержат флавоноид гесперидин — вещество, которое может быть полезно при заболеваниях кровеносных сосудов: геморрой, варикозное расширение вен и плохое кровообращение. Это потенциально помогает улучшить функционирование кровеносных сосудов, избавиться от воспаления и нормализовать кровяное давление.

Однако, продолжает Манакер, у употребления лимона есть и побочные эффекты: если есть его слишком много, зубная эмаль начнет разрушаться. Происходит это из-за воздействия кислот, которые присутствуют в цитрусах, в том числе и в лимоне. Поэтому диетолог призвала знать меру и не забывать соблюдать гигиену полости рта.

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Юлия Кальницкая
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