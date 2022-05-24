Власти Молдавии купили газ у «Молдовагаза» для погашения долга «Газпрому»

Спикер парламента Гросу: Молдавия купила газ у «Молдовагаза» для оплаты долга «Газпрому»

Власти Молдавии купили резервный объем газа у «Молдовагаза» для оплаты долга «Газпрому», об этом сообщил спикер парламента республики Игорь Гросу в эфире телеканала Prime, передает РИА Новости.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась заключить договор между государственным предприятием Energocom и «Молдовагазом» на приобретение 24,5 миллиона кубометров топлива по закупочной цене марта-апреля.

Гросу указал, что власти Молдавии создали резерв из неиспользованного в прежние месяцы газа, чтобы спасти «Молдовагаз». «Нельзя каждый раз приходить в правительство или просить людей расплатиться за газ побыстрее», — подчеркнул он.

Спикер парламента добавил, что теперь компания сможет рассчитаться с «Газпромом» за очередной месяц, однако в настоящее время идет поиск альтернативных источников поставок.

По словам Гросу, что к зиме необходимо решить эту проблему и заключить новые договора, не делая ставку на «Молдовагаз», поскольку компании нельзя доверять.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика начнет приобретать газ на рынке, если Россия прекратит поставки. Она также прокомментировала ситуацию с ценами на голубое топливо и назвала высокие цены драматическими.

До этого глава государства признала отсутствие альтернативы российскому газу. «Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы», — сообщила она.

