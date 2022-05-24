В Донбассе рассказали о минировании ВСУ жилых домов

Луганские казаки рассказали, что ВСУ минировали жилые дома при отступлении

Луганские казаки из состава армии Луганской народной республики (ЛНР), которые действуют на севере Донецкой народной республики (ДНР), рассказали РИА Новости, что украинские военные заминировали социальные объекты и жилые дома в населенных пунктах, откуда отступили в Донбассе.

Они отметили, что в том числе были заминированы несколько домов и клуб в поселке Рубцы на границе ДНР и Харьковской области.

«Местные жители смотрят, что там какое-то непонятное устройство, вызывают нас, мы видим, что там примитивное, но довольно действующее взрывное устройство, которое можно просто сделать, но не так просто разминировать», — рассказал о минировании ВСУ луганский казак. Он добавил, что местным жителям кидали в подвалы бутылки с бензином, их запугивали ради корысти.

Ранее полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что у ВСУ отсутствуют ресурсы для организации контрнаступления. Он пояснил, что украинским войскам, в частности, не хватает офицеров, ГСМ для бронетехники и стрелкового оружия.