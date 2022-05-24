В Донбассе рассказали о минировании ВСУ жилых домов
Луганские казаки из состава армии Луганской народной республики (ЛНР), которые действуют на севере Донецкой народной республики (ДНР), рассказали РИА Новости, что украинские военные заминировали социальные объекты и жилые дома в населенных пунктах, откуда отступили в Донбассе.
Они отметили, что в том числе были заминированы несколько домов и клуб в поселке Рубцы на границе ДНР и Харьковской области.
«Местные жители смотрят, что там какое-то непонятное устройство, вызывают нас, мы видим, что там примитивное, но довольно действующее взрывное устройство, которое можно просто сделать, но не так просто разминировать», — рассказал о минировании ВСУ луганский казак. Он добавил, что местным жителям кидали в подвалы бутылки с бензином, их запугивали ради корысти.
Ранее полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что у ВСУ отсутствуют ресурсы для организации контрнаступления. Он пояснил, что украинским войскам, в частности, не хватает офицеров, ГСМ для бронетехники и стрелкового оружия.