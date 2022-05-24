Ким Чен Ын похоронил наставника

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на похоронах маршала КНА Хен Чхоль Хэ

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на похоронах высокопоставленного северокорейского чиновника, маршала Корейской народной армии (КНА) Хен Чхоль Хэ, скончавшегося на фоне вспышки COVID-19 в стране. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его информации, Ким Чен Ын лично нес гроб с телом бывшего генерального советника Министерства национальной обороны, а в ходе траурных мероприятий на кладбище присыпал останки землей и произнес прощальную речь.

Считается, что Хен Чхоль Хэ был одной из центральных фигур в военном руководстве КНДР и одним из ближайших советников прежних ее руководителей, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Последнего он неоднократно сопровождал на публичных мероприятиях и в ходе государственных визитов. Кроме того, он сыграл ключевую роль в подготовке следующего лидера страны, Ким Чен Ына, и фактически был его наставником.

В середине мая в Северной Корее выявили первые случаи заражения коронавирусом, или, как его называют в стране, «неизвестной лихорадкой». На данный момент число заболевших превысило 2,5 миллиона. Власти ввели в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда».