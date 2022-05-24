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Ким Чен Ын похоронил наставника

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на похоронах маршала КНА Хен Чхоль Хэ

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на похоронах высокопоставленного северокорейского чиновника, маршала Корейской народной армии (КНА) Хен Чхоль Хэ, скончавшегося на фоне вспышки COVID-19 в стране. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его информации, Ким Чен Ын лично нес гроб с телом бывшего генерального советника Министерства национальной обороны, а в ходе траурных мероприятий на кладбище присыпал останки землей и произнес прощальную речь.

Считается, что Хен Чхоль Хэ был одной из центральных фигур в военном руководстве КНДР и одним из ближайших советников прежних ее руководителей, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Последнего он неоднократно сопровождал на публичных мероприятиях и в ходе государственных визитов. Кроме того, он сыграл ключевую роль в подготовке следующего лидера страны, Ким Чен Ына, и фактически был его наставником.

В середине мая в Северной Корее выявили первые случаи заражения коронавирусом, или, как его называют в стране, «неизвестной лихорадкой». На данный момент число заболевших превысило 2,5 миллиона. Власти ввели в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда».

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Варвара Кошечкина
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