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В небе над Краснодарским краем заметили «огненную радугу»

Жители Краснодарского края сняли на видео «огненную радугу»

Жители Славянска-на-Кубани заметили в небе над Краснодарским краем редкий природный феномен — «огненную радугу». Об этом сообщает издание «Новая Кубань».

На появившихся в сети кадрах заметна горизонтальная яркая разноцветная полоса в небе.

Ученую отмечают, что это всего лишь один из видов гало, для возникновения которого нужно три условия: солнце должно находиться на определенной высоте над горизонтом; в небе должны присутствовать перистые облака; а плоские шестигранные кристаллы льда в облаках должны располагаться горизонтально.

В марте жители села Среднеивкино Кировской области увидели необычное природное явление — туманную радугу при температуре воздуха минус десять градусов.

Варвара Кошечкина
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