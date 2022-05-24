Заявка в НАТО возобновила старые споры Швеции и Финляндии с Турцией

Politico: позиция Турции по Швеции возобновила споры в НАТО по проблемным вопросам

Позиция Турции по вопросам вступления Швеции и Финляндии в НАТО возобновила старые споры в Североатлантическом альянсе по проблемным вопросам, пишет Politico.

Авторы статьи напоминают, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул ряд условий скандинавским странам, выполнив которые они получат одобрение заявки на вступление в альянс от Анкары. В частности, требование касалось высылки в Турцию 33 человек из Финляндии и Швеции, которые, по мнению турецкой стороны, поддерживают терроризм.

Одним из них является шведский законодатель Амине Какабаве — давний борец за права курдов, которая подтолкнула шведское правительство к расширению сотрудничества с сирийскими курдами из партии «Демократический союз» (PYD) и курдским «Отрядом народной самообороны» (YPG) в северной Сирии, который вступил в конфликт с турецкими войсками.

В материале подчеркивается, что данный шаг не остался незамеченным в Анкаре. Так, на прошлой неделе турецкие власти заявили, что сделка Какабаве символизирует шведскую внешнюю политику, которая «уже давно поддерживает курдские группировки, которые Анкара считает террористами».

По мнению журналистов, столкновение интересов Турции и Швеции обострилось крайне невовремя для НАТО в связи с событиями на Украине. Кроме того, недовольство Анкары может «обнажить старые раны» альянса, так как некоторые участники военного блока уже вступали в разногласие с Турцией.

В частности, в 2009 году Эрдоган пытался заблокировать назначение бывшего премьер-министра Дании Андерса Фога Расмуссена генсеком НАТО, а десять лет спустя Турция выступила против плана ввода войск в страны Восточной Европы, которые являются членами альянса. В обоих случаях Анкара требовала, чтобы страны альянса поддержали ее позицию в отношении курдских группировок.

В связи с этим авторы материала считают, что Швеция и Финляндия не смогут найти общий язык с Турцией, так как Анкара не отступит от своих требований и не одобрит их заявки на вступление в НАТО. В свою очередь, Стокгольм и Хельсинки также не уступят турецкой стороне. В связи с этим остается неясным, каким будет конец этих дипломатических споров.