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Во Франции призвали Запад перестать демонизировать Россию ради мира на Украине

Экс-советник Ширака Лелуш предостерег от эскалации конфликта на Украине и демонизации РФ

Фото: Pixabay

Бывший дипломатический советник французского президента Жака Ширака и экс-депутат от республиканской партии Франции Пьер Лелуш предостерег Запад от дальнейшего «раскручивания» конфликта на Украине. По его словам, необходимо уйти от упрощенного взгляда на ситуацию и перестать демонизировать Россию для достижения соглашения о мире, передает Valeurs Actuelles.

Политик отметил, что в настоящее время Европа оказалась в чрезвычайно тревожной вазе конфликта, поскольку его масштаб изменился из-за вмешательства США. Две ядерные державы вступили в противостояние, и ни одна из них не хочет отступать, добавил он.

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«Происходящее — это схватка между НАТО и Россией. В любой момент все может выйти из-под контроля. Мы в любой момент можем попасть в страшную воронку, вылезти из которой не будет возможности у нас, европейцев», — подчеркнул Лелуш.

Экс-советник указал, что рано или поздно сторонам придется сесть за стол переговоров, договориться о прекращении огня и найти дипломатический выход из ситуации. По его словам, только таким образом можно предотвратить дальнейшую эскалацию до глобального конфликта.

Лелуш выразил мнение, что холодная война не закончилась тридцать лет назад, Запад вернулся к ней с оружием и коммуникациями нового века. Бывший советник призвал оставить эмоции и перестать слепо верить западной прессе. Тогда мир на Украине станет возможет, заключил он.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что считает нейтральный статус Украины главной целью и «идеальным результатом» в сложившейся ситуации с конфликтом на территории страны.

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Марина Совина
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