Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам назвали простой способ уберечь лук от черной плесени

Агроном Середин: термическое обеззараживание при посадке убережет лук от черной плесени

Фото: Maria Tyutina / Pexels

Старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства луковых культур Федерального научного центра овощеводства, кандидат сельскохозяйственных наук Тимофей Середин назвал россиянам простой и вместе с тем эффективный способ уберечь лук от черной плесени при хранении. Его слова передает издание «Аргументы и факты».

Ученый пояснил, что причиной образования на луковицах черной плесневидной гнили является возбудитель Aspergillus niger, который очень быстро распространяется при хранении овоща в помещениях с высокой температурой и плохой вентиляцией. На луковицы эта инфекция попадает при прямом контакте с зараженным объектом и по воздуху.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

Избежать образования черной гнили при хранении лука поможет термическое обеззараживание посевного материала фунгицидами перед посадкой на грядку и соблюдение правил севооборота, заявил Середин. Агроном объяснил, что на одной и той же грядке лук можно выращивать раз в четыре-пять лет и не сажать севок рядом с репчатым луком. Кроме того, собранный урожай необходимо хорошо просушить перед его отправкой в погреб или на балкон на хранение.

Ранее эксперт по садоводству канала QVC Ричард Джексон поделился простым и дешевым способом отвадить кошек от сада и огорода. Сделать это можно, по его словам, с помощью использованных чайных пакетиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине
Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий
«Реал» заинтересовался Левандовски после неудачи с переходом Мбаппе
Психолог объяснил пристальное внимание к оспе обезьян
Россиянам назвали простой способ уберечь лук от черной плесени
Число зараженных оспой обезьян людей в Британии выросло
В Греции конфисковали иранскую нефть с российского танкера
50-летняя модель раскрыла секрет своей молодости и вызвала споры в сети
США оценили сроки отмены санкций против России
Великобритании предрекли убытки из-за изменения климата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.