Россиянам назвали простой способ уберечь лук от черной плесени

Агроном Середин: термическое обеззараживание при посадке убережет лук от черной плесени

Старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства луковых культур Федерального научного центра овощеводства, кандидат сельскохозяйственных наук Тимофей Середин назвал россиянам простой и вместе с тем эффективный способ уберечь лук от черной плесени при хранении. Его слова передает издание «Аргументы и факты».

Ученый пояснил, что причиной образования на луковицах черной плесневидной гнили является возбудитель Aspergillus niger, который очень быстро распространяется при хранении овоща в помещениях с высокой температурой и плохой вентиляцией. На луковицы эта инфекция попадает при прямом контакте с зараженным объектом и по воздуху.

Избежать образования черной гнили при хранении лука поможет термическое обеззараживание посевного материала фунгицидами перед посадкой на грядку и соблюдение правил севооборота, заявил Середин. Агроном объяснил, что на одной и той же грядке лук можно выращивать раз в четыре-пять лет и не сажать севок рядом с репчатым луком. Кроме того, собранный урожай необходимо хорошо просушить перед его отправкой в погреб или на балкон на хранение.

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