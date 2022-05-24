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Экс-солист рок-группы «Парк Горького» Маршал назвал размер своей пенсии

Экс-солист «Парка Горького» Маршал заявил, что его пенсия составила 12 тысяч рублей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

63-летний заслуженный артист России, экс-солист рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал озвучил размер своей пенсии. Об этом он рассказал в интервью Антону Красовскому в рамках программы «Антонимы», сообщает «Центральная служба новостей».

Исполнитель рассказал, что живет в Подмосковье, а потому не должен рассчитывать на увеличенную пенсию из-за творческих достижений. «Я получаю пенсию. С шестидесяти лет. Я успел до поднятия пенсионного возраста. У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей. Я живу за городом, поэтому мне не положена надбавка как заслуженному артисту», — объяснил артист.

При этом Маршал добавил, что не всегда проживал в Подмосковье. 15 лет назад он был прописан в Москве, в собственной квартире, однако позже переехал в область, заявив о том, что «это же тоже Россия».

Год назад в СМИ появились слухи о тяжелой болезни исполнителя. При этом сам Маршал опроверг информацию, заявив о том, что «ничего страшного с ним не случилось», а журналисты лишь все преувеличили, так как заметили его заезжающим в больницу. Артист добавил, что продолжает творческую деятельность.

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Анастасия Астахова
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