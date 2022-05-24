Минобороны показало удары гаубицами «Мста-Б» по артиллерии ВСУ

Минобороны России показало удары 152-мм гаубицами «Мста-Б» по артиллерии ВСУ

Минобороны показало на видео, как российские военные наносят удары с помощью 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» по артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры военное ведомство предоставило журналистам во вторник, 24 мая.

Уточняется, что огонь ведется на дальностях до 30 километров. Для уничтожения укреплений применяются снаряды на фугасное действие, что позволяет бить по бетонированным укреплениям противника.

23 мая Минобороны опубликовало кадры разминирования территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе инженерными подразделениями Вооруженных сил России.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. По заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль уверен в успешном исходе этой спецоперации.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «неизбежности победы России» и призвал украинских солдат сдаться в плен.