Нейросеть написала музыку пяти российских городов по их геоданным

Нейросеть создала музыку Санкт-Петербурга по линии крыш Кронштадта и Исаакиевского собора

Разработчики Platforma использовали нейросеть для создания музыки пяти российских городов на основе их геоданных — треки доступны к прослушиванию на платформе «Яндекс.Музыка». Об этом стало известно из пресс-релиза компании, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что композиции отражают звучание Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельска и Казани. Для написания музыки нейросеть опиралась на несколько видов данных: например, плотность застройки, посещаемость регионов и трехмерную карту городского ландшафта. Так, линия горизонта городов была преобразована в форму волны, отвечающую за тембр, а плотность концентрации жителей в районах города (данные мобильного оператора Tele2) — в секвенсор.

«Так, основой для композиции "Санкт-Петербург" стала линия крыш Кронштадта и Исаакиевского собора, а в "Москве" — Красной площади и Кремля. В треках "Казань", "Нижний Новгород" и "Архангельск" удалось задействовать все градостроительные ансамбли и особенности ландшафта», — говорится в сообщении.

На втором этапе были привлечены профессиональные артисты, которые создали собственные треки на базе музыки нейросети. Так, в проекте поучаствовал «Симфонический оркестр Санкт-Петербурга», битмейкер CVPELLV (Москва), инди-исполнитель Радиф Кашапов (лаборатория qaynar, Казань), рэпер Ира PSP (Нижний Новгород) и музыкант Михаил Карлос (Devilboy x Carlos, Архангельск).

«Проект музыки городов призван повысить интерес у широкой аудитории к возможностям аналитики больших данных и показать, что нейросети одинаково эффективны в отображении кода города в нотах и определении неявных мест притяжения туристов в регионе», — считает директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков.

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