В Минобороны рассказали о совместном воздушном патрулировании России и Китая

Главком ВКС России Суровикин: патрулирование самолетов России и КНР является плановым

Совместное воздушное патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая Ту-95МС и Хун-6К является плановым и не было направлено против третьих стран. Об этом заявил главнокомандующий Воздушно-комическими силами (ВКС) РФ генерал армии Сергей Суровикин, его слова приводит Telegram-канал Минобороны России.

Уточняется, что авиагруппа из российских и китайских военных самолетов провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.

«В ходе выполнения задачи самолеты наших стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено», — объяснил главком ВКС.

Он также добавил, что патрулирование провелось в соответствии с планом военного сотрудничества России и КНР на 2022 год.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наступление российских военных на Украине замедляется сознательно. По его словам, это делается, чтобы избежать жертв среди мирного населения.