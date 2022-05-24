Кремль объяснил выдвижение Куренкова на должность главы МЧС

Песков заявил, что Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Куренкова

Президент России Владимир Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Александра Куренкова и считает, что он наилучшим образом будет выполнять эти функции. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слов приводит ТАСС.

«Кандидатура вносится президентом, и как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал», — уточнил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналистов о том, почему с руководителем ведомства определялись так долго.

Песков объяснил выдвижение Куренкова на этот пост его личными и служебными качествами.

23 мая стало известно, что Владимир Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на согласование в Совет Федерации на должность главы МЧС. Об этом сообщил ТАСС, после чего информацию подтвердил пресс-секретарь президента.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Норильске во время межведомственных учений. Министерство сообщило, что он спасал жизнь человека. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.