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Кремль объяснил выдвижение Куренкова на должность главы МЧС

Песков заявил, что Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Куренкова

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Александра Куренкова и считает, что он наилучшим образом будет выполнять эти функции. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слов приводит ТАСС.

«Кандидатура вносится президентом, и как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал», — уточнил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналистов о том, почему с руководителем ведомства определялись так долго.

Песков объяснил выдвижение Куренкова на этот пост его личными и служебными качествами.

23 мая стало известно, что Владимир Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на согласование в Совет Федерации на должность главы МЧС. Об этом сообщил ТАСС, после чего информацию подтвердил пресс-секретарь президента.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Норильске во время межведомственных учений. Министерство сообщило, что он спасал жизнь человека. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

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Евгения Куликова
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