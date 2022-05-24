Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Госдума приняла закон о запрете людям с судимостью работать в такси

Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете людям с судимостью работать в такси

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления запрещается работать таксистами и в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В документе уточняется, что запрет на работу будет действовать для водителей такси, имеющих судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, а также преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Кроме того, закон распространяет свои положения на иностранцев — на тех, кто является гражданами государств, являющихся членами ЕАЭС. Для других иностранцев вне союза ограничения не вводятся, так как при наличии судимости за преступления данных категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.

Ранее Минтранс России выступил с инициативой лишать работы в такси водителей, постоянно нарушающих ПДД. Предлагается ограничить работу в такси водителям, которые получили права после лишения документа. Еще одной причиной для отстранения от управления такси в министерстве предложили сделать арест за нарушения ПДД менее года назад.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине
Роспотребнадзор рассказал о способах заражения оспой обезьян
На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым
Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО
Казахстан заявил о применении электрошокеров к своим туристам в Узбекистане
В России заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»
В Госдуме заявили о «медиагеноциде» российских СМИ
Пловец-рекордсмен одолжил деньги несовершеннолетней спортсменке и получил угрозы
Крокодил напал на игравшего на берегу реки семилетнего мальчика и убил его
В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.