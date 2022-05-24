Госдума приняла закон о запрете людям с судимостью работать в такси

Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете людям с судимостью работать в такси

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления запрещается работать таксистами и в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В документе уточняется, что запрет на работу будет действовать для водителей такси, имеющих судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, а также преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Кроме того, закон распространяет свои положения на иностранцев — на тех, кто является гражданами государств, являющихся членами ЕАЭС. Для других иностранцев вне союза ограничения не вводятся, так как при наличии судимости за преступления данных категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.

Ранее Минтранс России выступил с инициативой лишать работы в такси водителей, постоянно нарушающих ПДД. Предлагается ограничить работу в такси водителям, которые получили права после лишения документа. Еще одной причиной для отстранения от управления такси в министерстве предложили сделать арест за нарушения ПДД менее года назад.