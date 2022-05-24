Спортивный врач назвала способы быстро проснуться без кофе

Врач Пурига: физическая нагрузка или уборка с утра обеспечат мозгу пробуждение

Спортивный врач, кандидат медицинских наук Александра Пурига назвала способы, помогающие быстро проснуться без кофе. Ими она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам врача, мозг начинает полноценно функционировать только спустя два часа после того, как человек проснулся, но если провести это время в полусне, пробуждение будет еще более долгим. «Важно утро начать с легкой физической нагрузки или прогулки на свежем воздухе. Ходьба на свежем воздухе улучшает приток крови к мозгу и насыщает организм кислородом, позволяя улучшить мыслительные процессы», — посоветовала Пурига, добавив, что для пробуждения можно также сделать уборку.

Физические упражнения, объяснила специалист, обеспечат разминку лобных долей мозга, которые отвечают за творческие процессы, выбор и принятие решений.

Также, добавила она, сразу после пробуждения необходимо выпить 500-800 миллилитров воды чтобы восполнить ночную дегидратацию — это, подчеркивает врач, около четверти суточной нормы.

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