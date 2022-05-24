Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Спортивный врач назвала способы быстро проснуться без кофе

Врач Пурига: физическая нагрузка или уборка с утра обеспечат мозгу пробуждение

Фото: Unsplash

Спортивный врач, кандидат медицинских наук Александра Пурига назвала способы, помогающие быстро проснуться без кофе. Ими она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам врача, мозг начинает полноценно функционировать только спустя два часа после того, как человек проснулся, но если провести это время в полусне, пробуждение будет еще более долгим. «Важно утро начать с легкой физической нагрузки или прогулки на свежем воздухе. Ходьба на свежем воздухе улучшает приток крови к мозгу и насыщает организм кислородом, позволяя улучшить мыслительные процессы», — посоветовала Пурига, добавив, что для пробуждения можно также сделать уборку.

Физические упражнения, объяснила специалист, обеспечат разминку лобных долей мозга, которые отвечают за творческие процессы, выбор и принятие решений.

Материалы по теме:
Не спать! Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
Не спать!Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
4 мая 2017
Кошмар наяву Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Кошмар наявуЭти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
2 октября 2019

Также, добавила она, сразу после пробуждения необходимо выпить 500-800 миллилитров воды чтобы восполнить ночную дегидратацию — это, подчеркивает врач, около четверти суточной нормы.

Ранее кандидат психологических наук Светлана Колосова назвала, сколько дней необходимо для настоящего отдыха. Она считает, что психологическое напряжение невозможно сбросить за несколько дней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности штурма Красного Лимана
Вооруженный охранник взял в плен трех девушек в Екатеринбурге
WhatsApp перестанет работать у тысяч пользователей
Тамада полюбила жениха с проведенной ей свадьбы и через год вышла за него замуж
Президент Чехии не разрешил 11 гражданам вступить в ряды ВСУ
В новом шоу Balenciaga увидели старую одежду Adidas по завышенным в 35 раз ценам
В Греции заявили о сокрытии правительством отправки тяжелого вооружения Украине
Испания сняла все ограничения на выдачу виз россиянам
«Одноклассники» обновили популярный сервис
В России высказались о возобновлении переговоров с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.