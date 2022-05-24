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Генпрокурор Украины допустила обмен пожизненно осужденного российского военного

Генпрокурор Украины Венедиктова допустила обмен осужденного на пожизненное солдата ВС РФ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допустила обмен российского военнослужащего Вадима Шишимарина, осужденного на пожизненный срок по обвинению в убийстве мирного жителя Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас сценарий развития событий может быть разным. Я говорила, что его могут обменять, как человека после приговора суда, технически это возможно. Я не хочу заходить в процессы обмена, это уже политика и дипломатия», — заявила Венедиктова.

23 мая суд в Киеве признал 21-летнего контрактника Шишимарина виновным в нарушении законов и обычаев войны. По версии следствия, он застрелил человека, выполняя приказ, хотя мог отказаться или не целиться в жертву. Во время заседания суда Шишимарин признал вину и заявил о раскаянии.

До вступления приговора в силу россиянин будет находиться в изоляторе. Защита уже заявила, что обжалует решение. Шишимарин стал первым российским военнослужащим, представшим перед украинским судом после начала российской спецоперации.

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Алевтина Запольская
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