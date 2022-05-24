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Россиянам назвали стоимость отдыха в недавно открывшейся европейской стране

TourDom: авиабилеты из Москвы в Барселону весной обойдутся в 56 тысяч рублей

Фото: Nacho Doce / Reuters

Эксперты туриндустрии назвали российским путешественникам оптимальную стоимость отдыха в Испании весной. Данные приводит портал TourDom.

Так, улететь в недавно открывшуюся для соотечественников европейскую страну сейчас можно только на стыковочных рейсах. Наиболее выгодные варианты предлагает национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways: авиабилет из Москвы в Барселону обойдется туристу в 45 тысяч рублей. Время в пути составит 21,5 часа, из которых почти девять часов — пересадка в Абу-Даби.

Быстрее долететь до курортов королевства весной можно с арабским перевозчиком Emirates — в дороге провести придется 14,5 часа, цена билетов в одну сторону стартует от 56 тысяч рублей на человека. За восемь часов добраться до Испании можно с авиакомпанией Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле, однако цена одного проездного документа начинается от 100 тысяч рублей.

Что касается стоимости проживания, неделя в трехзвездочной гостинце без питания на курорте Льорет-де-Мар на побережье Коста-Брава обойдется отдыхающим минимум в 25 тысяч рублей на двоих, в отеле категории четыре звезды — от 36 тысяч рублей, в пятизвездочном — от 112 тысяч рублей с заварками. На Канарских островах есть возможность отдохнуть за 61 тысячу рублей в гостинице категории четыре звезды Iberostar Bouganville Playa, а пятизвездочной Iberostar Anthelia — от 108 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 21 мая Испания смягчила антиковидные ограничения на въезд россиян. Теперь путешественники могут въехать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, или теста на антиген, сделанного за 24 часа до пересечения границы.

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Валентина Процкова
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