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На Украине упрекнули Запад в желании возобновить бизнес с Россией

Советник главы ОП Украины Подоляк упрекнул Запад в желании вернуть бизнес в Россию

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк упрекнул западные страны в желании возобновить деловые отношения с Россией. Об этом сообщает «Коммерсант».

По его словам, в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе говорят о том, что Запад ждет перемирия Украины и России, чтобы вернуть бизнес в РФ. «Новый вирус слепоты? Украина не разменивает свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек», — отметил он.

Подоляк уверен, что кратчайший путь к окончанию боевых действий — это финансовая и военная помощь Украине, а также нефтяное эмбарго в отношении России.

Ранее на ВЭФ в Давосе президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-участницы присоединиться к восстановлению страны, ввести эмбарго на российскую нефть, а также полностью блокировать банки и IT-сектора России и вывести из страны бизнес.

При этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила против немедленного запрета на российскую нефть, заявив, что Евросоюз не может его ввести. По ее мнению, в результате эмбарго Москва «вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму».

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Алевтина Запольская
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