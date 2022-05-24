BTV: Болгария обсудит с Еврокомиссией оплату газа из России в рублях

Болгария обсудит с Еврокомиссией оплату российского газа в рублях на уровне министров энергетики Европейского союза. Об этом заявил глава Минэнерго страны Александр Николов, передает BTV Новините.

«Мы поднимем вопрос на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, как это повлияет на всю систему», — указал руководитель ведомства.

По словам Николова, ЕК дала понять, что оплата российского газа в рублях является нарушением санкций. Тем не менее, разграничений для корпораций и частных компаний не было озвучено. Министр указал, что предстоит оперативная встреча по общим закупкам, которая прояснит ситуацию к середине следующей недели. Он добавил, что Болгария ожидает конкретных рекомендаций.

Ранее глава Минэнерго Болгарии заявил, что правительство страны после отказа платить за газ из России в рублях задумалось о поспешности подобного решения. По словам главы ведомства, в настоящее время нет необходимости отказываться от расчетов в российской валюте. Он напомнил, что аналогично поступили власти Германии и Италии.

27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.

