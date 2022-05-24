В Ростовской области пройдет фестиваль в честь 117-летия Михаила Шолохова

В станице Вешенской в Ростовской области с 27 по 29 мая пройдет фестиваль «Шолоховская весна», приуроченный к 117-летию со дня рождения писателя Михаила Шолохова. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на музей-заповедник имени Шолохова.

Фестиваль соберет 30 творческих коллективов и 50 мастеров декоративно-прикладного искусства из разных регионов России. Гостей ждут литературный вечер, экскурсии и мастер-классы, встречи с фольклорными коллективами, а также выставка ретро автомобилей «Советский автопром» и интерактивные выставки.

Ранее сообщалось, что в Тверской области пройдет фольклорный праздник« Троицкие гуляния». В мероприятии примут участие более 120 творческих коллективов: народно-певческие, танцевальные ансамбли, частушечники, кукольные и цирковые коллективы, а также военно-патриотические клубы.