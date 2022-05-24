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МЧС оспорило приговор пожарным по делу «Зимней вишни»

МЧС России подало апелляцию на приговор пожарным Генину и Бурсину по делу «Зимней вишни»

Фото: Главное управление МЧС России по Кемеровской области

МЧС России оспорило приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, осужденным за халатность по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», и направило в суд апелляцию. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Серко, передает ТАСС.

По его словам, в министерстве считают приговор незаконным и необоснованным.

Серко добавил, что руководство ведомства не может комментировать приговор суда, однако надеялось на другое решение. «Мы будем доказывать невиновность наших пожарных и отстаивать позицию МЧС России», — заявил он.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян также выразил поддержку осужденным пожарным. Он напомнил, что Генина осудили за то, что спасатель не пошел по направлению, которое указал один из родителей попавших в пожар детей. «А начальник караула [Бурсин] принял решение довериться работнику охраны этого предприятия ["Зимней вишни"]. Я сам был начальником караула, я бы поступил точно так же»? — сказал Чуприян.

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Причиной пожара стала протекающая крыша, вода с которой залила светильник, что привело к короткому замыканию.

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Константин Лысяков
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