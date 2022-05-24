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Стилистка перечислила старящие женщину предметы гардероба

The Sun: стилистка Эрин Басби назвала укороченные брюки старящей женщину вещью

Фото: Busbee Style - Fashion and Beauty Over / YouTube

Стилистка Эрин Басби перечислила предметы гардероба, которые визуально старят женщин и портят их фигуры. Ее рекомендации опубликовал The Sun.

Эксперт посоветовала избегать укороченных брюк, в частности, длиной три четверти. По мнению Басби, данные модели визуально уменьшают рост и делают ноги непропорциональными. Теми же свойствами обладают брюки с карманами на бедрах, а также блузы с неправильно подобранными рукавами — например, длинными и со спущенной линией плеча.

Специалист также не рекомендует использовать вещи с пестрыми принтами, так как они способны зрительно прибавить не только возраст, но и лишние сантиметры к объемам. Удачной альтернативой кричащим узорам имиджмейкер назвала цветочные мотивы и горошек.

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Утверждается, что капроновые колготки телесного цвета выглядят несовременно. «Их умеет носить только Кейт Миддлтон, но ее обязывает дресс-код. Если вам не нужно соблюдать правила, откажитесь от колготок и уделяйте больше внимания увлажнению кожи ног», — отметила Басби.

В марте стилистка из Лондона Габриэль Тир назвала предметы гардероба, которые способны визуально прибавить лишних лет любой женщине. В список вошли монохромные наряды черного цвета, а также одежда oversize. Эксперт также посоветовала отказаться от массивной обуви — в частности, от грубых сапог и лоферов.

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Полина Гераскина
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