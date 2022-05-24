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Россиянина заподозрили в убийстве приютившей его пары

В Красноярске мужчину заподозрили в убийстве матери и отчима своей бывшей избранницы

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Красноярске 43-летнего местного жителя задержали по подозрению в двойном убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По версии следствия, в мае этого года он потерял ключи от своей квартиры, после чего стал временно жить вместе с 66-летней матерью его бывшей избранницы и ее 50-летним отчимом в квартире на улице Словцова. В один из дней мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта, возникшего из-за употребления спиртного, убил ножом приютившую его пару.

Их тела были обнаружены 18 мая. После следователи СКР и оперативные сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого злоумышленника. В ходе допроса он подтвердил свою причастность к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали подозреваемую в двойном убийстве 68-летнюю пенсионерку. По версии следствия, она сожгла дом с выгнавшими ее на улицу мужчинами.

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Елизавета Новикова
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