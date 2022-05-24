На могилы Пиаф и Моррисона наклеили проукраинские стикеры

Вандалы расклеили стикеры в поддержку Зеленского на могилы парижского кладбища Пер-Лашез

Неизвестные расклеили проукраинские стикеры на парижском кладбище Пер-Лашез, где захоронены сотни знаменитых мыслителей и деятелей культуры. Об этом пишет Russia Today.

Пер-Лашез одно из крупнейших и наиболее старинных кладбищ во французской столице. В частности, там похоронены писатели Оскар Уайльд и Оноре-Де-Бальзак, культовая певица Эдит Пиаф, рок-музыкант Джимми Моррисон, танцовщица и жена поэта Сергея Есенина Айседора Дункан, множество русских эмигрантов и руководителей Белого движения.

Как сообщают журналисты телеканала, 24 мая на части могил появились стикеры в поддержку президента Украины Владимира Зеленского. «Если бы я был жив, то поддержал бы Зеленского», — гласят надписи на стикерах.

Французские правоохранители и местные власти пока не отреагировали на инцидент. Будет ли в связи со случившемся возбуждено дело о вандализме, не сообщается.

Ранее стало известно об очередном осквернении захоронений советских воинов на территории Литвы. Неизвестные нанесли на памятник в Шяуляйском район символ свастики. Полиция начала проверку.