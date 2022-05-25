Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Уго Дельен
1:3
Завершен
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Айла Томлянович
1:2
Завершен
Варвара Грачёва
Ролан Гаррос (ж)
Каролин Гарсия
2:1
Завершен
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
СКА-Хабаровск
1:0
Завершен
Химки
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Оренбург
2:2
Завершен
Уфа
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Рома
Сегодня
22:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига конференций|Финал
Спорт

Акинфенва ушел из футбола

Британский футболист «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенва объявил об уходе из спорта

Фото: Andy Rowland / globallookpress.com

Британский нападающий клуба третьего дивизиона чемпионата Англии по футболу «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенва объявил, что сезон-2021/2022 станет последним в его профессиональной карьере. Его слова приводит Daily Mail.

Футболист заявил, что счастлив уйти из спорта на стадионе «Уэмбли», где его команда встречалась с «Сандерлендом». «Я горжусь нашей командой. Я поблагодарил каждого из них за то, что они позволили мне стать частью этого путешествия», — подчеркнул Акинфенва.

В 2017 году Акинфенва заявлял о желании провести боксерский поединок с бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом. Он подчеркивал, что подерется с Фердинандом по окончанию футбольной карьеры.

40-летний Акинфенва весит 108 килограммов и считается самым сильным футболистом Англии. Он носит прозвище Beast (Зверь). Футболист выступал за «Уиком» с 2016 года, проведя в составе команды 219 матчей и забив 52 мяча.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
На Украине рассказали о предложении Евросоюза отдать России территории
Зеленский поддержал идею о визах для россиян
Власти раскрыли подробности о раненном при обстреле граничащего с Украиной села
Демонтаж вывески завода Renault в Москве попал на видео
Девушка похвасталась новыми винирами и стала объектом шуток из-за их длины
Загитова прокомментировала информацию об отчислении из университета
В Турции завершились переговоры по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Бывший парень похитил девушку и сделал на ее лице татуировку со своим именем
В Москве появились автозаки с туалетами и кондиционерами
Психолог назвал действенный способ избавиться от вредных привычек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.