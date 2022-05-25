Акинфенва ушел из футбола

Британский футболист «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенва объявил об уходе из спорта

Британский нападающий клуба третьего дивизиона чемпионата Англии по футболу «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенва объявил, что сезон-2021/2022 станет последним в его профессиональной карьере. Его слова приводит Daily Mail.

Футболист заявил, что счастлив уйти из спорта на стадионе «Уэмбли», где его команда встречалась с «Сандерлендом». «Я горжусь нашей командой. Я поблагодарил каждого из них за то, что они позволили мне стать частью этого путешествия», — подчеркнул Акинфенва.

В 2017 году Акинфенва заявлял о желании провести боксерский поединок с бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом. Он подчеркивал, что подерется с Фердинандом по окончанию футбольной карьеры.

40-летний Акинфенва весит 108 килограммов и считается самым сильным футболистом Англии. Он носит прозвище Beast (Зверь). Футболист выступал за «Уиком» с 2016 года, проведя в составе команды 219 матчей и забив 52 мяча.