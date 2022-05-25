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Собянин объявил ковидную амнистию

Мэр Москвы Собянин объявил ковидную амнистию с 1 июня

Фото: Globallookpress.com

Власти Москвы с 1 июня перестанут взыскивать назначенные, но неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. О ковидной амнистии объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, органам власти не следует взыскивать ранее неоплаченные штрафы. Это связано с тем, что уровень реальных доходов жителей падает, объяснил он.

Собянин сообщил, что правительство Москвы также выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации штрафов, которые ранее были уплачены. Под амнистию не попадут штрафы, выписанные из-за несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19, уточнил мэр.

Для получения субсидий нужно обратиться в центры «Мои документы» до 31 декабря 2022 года. С собой необходимо иметь приложение постановления о назначении административного наказания и документ, который подтверждает оплату штрафа.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 миллиарда рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей», — подытожил Собянин.

В Москве с 15 марта отменен масочный режим и обязательные антиковидные меры на предприятиях. Сергей Собянин объяснил такое решение стабильным улучшением эпидемиологической ситуации в городе.

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Анастасия Шейкина
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