Собянин объявил «ковидную амнистию» с 1 июня

Мэр Собянин объявил амнистию за нарушение антиковидных мер в Москве с 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о «ковидной амнистии» с 1 июня — с москвичей перестанут взыскивать назначенные, но неоплаченные штрафы за нарушение ограничений по коронавирусу, а также вернут деньги за часть уже выплаченных штрафов. Об этом мэр сообщил в своем блоге.

Амнистию мэр связал с падением доходов граждан

Как объяснил Собянин, административные взыскания помогали спасать здоровье и жизни москвичей, и эта практика внесла весомый вклад в борьбу с COVID-19.

«Но сегодня эта опасность прошла. Сегодня — другие вызовы и проблемы, — заявил он. — Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию»

Часть ранее выплаченных штрафов компенсируют

Для этого власти Москвы выплатят бизнесу и гражданам субсидии. Как говорится в публикации Собянина, исключение составят лишь штрафы, полученные за нарушение режима изоляции в период заболевания — по мнению мэра, выходя из дома, зараженный человек сознательно подвергал опасности жизнь и здоровье других людей.

13,6 миллиарда рублей вернут гражданам и бизнесу в рамках ковидной амнистии

Для получения субсидий граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обращаться в центры «Мои документы», это надо сделать не позднее 31 декабря 2022 года. Им необходимо предоставить постановление о назначении административного штрафа, а также документ, подтверждающий его оплату. Формы заявлений будут опубликованы на портале mos.ru.

В Москве уже два месяца не действует масочный режим

С 15 марта мэр Москвы отменил обязательное ношение масок в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, а также на рабочих местах. Правила действовали с 12 мая 2020 года.

Также отменены обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, в том числе измерение температуры сотрудников и установка разделительных перегородок на рабочих местах. По мнению мэра, такие меры поддержат бизнес в условиях санкций.

По данным на 24 мая в Москве выявлено 172 новых случая коронавируса. Максимальный показатель новых заражений был зафиксирован 3 февраля и составил 26 904.