Российского военного приговорили к 13 годам за госизмену

Бывший военнослужащий из Ростовской области получил 13 лет за госизмену, он лишен звания

Южный окружной военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, приговорил бывшего военнослужащего Руслана Артыкова к 13 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подсудимый, проходивший службу по контракту в Ростовской области, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Он лишен воинского звания старший лейтенант. По приговору суда осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Детали уголовного дела не разглашаются, однако известно, что Артыков сотрудничал с военной разведкой Украины. Судебный процесс над контрактником прошел в закрытом режиме из-за наличия на материалах дела грифа «секретно».

21 апреля сообщалось, что Курский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего начальника отдела МВД по Золотухинскому району Курской области подполковника Дмитрия Борзенкова за госизмену. По данным СМИ, он мог передавать секретные сведения Службе безопасности Украины о перемещении по территории района военнослужащих и военной спецтехники. В частности, в Киеве проявляли интерес к перемещениям ЗРК «Бук», состоящих на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.