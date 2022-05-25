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В Мариуполе обнаружили восхваляющие дивизии СС книги

В Мариуполе на бывших позициях ВСУ нашли книги, восхваляющие дивизии СС

Фото: Pavel Klimov / Reuters

На бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) промзоне Мариуполе обнаружили художественную литературу, восхваляющую дивизии СС «Мертвая Голова» и «Галичина». Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, была найдена книга украинского националиста и военнослужащего гитлеровских частей СС Евстахия Загачевского «Влюбленные в жизнь, женаты на смерти», состоящая из двух частей. По данным агентства, в произведении имеются фотоматериалы и рисунки с нацистской символикой. Также на позициях украинских войск найдена книга «Черные запорожцы», воспевающая петлюровцев. Оба произведения напечатаны полностью на украинском языке.

Ранее следователи СК России обнаружили тайник рядом с бывшими позициями украинских военнослужащих в Мариуполе. В тайнике был найден полевой китель Jacket Combat Tropical Desert DPM, который относится к комплекту полевого снаряжения CS95 армии Великобритании. На кителе также имеется маркировка NATO size и нашивка с флагом Великобритании.

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Марина Совина
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