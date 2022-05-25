Бузова высказалась о переезде в новую квартиру

Певица Ольга Бузова рассказала, что организует вечеринку после переезда в новую квартиру

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что планирует переехать в новую квартиру в Москве летом. Артистка поделилась подробностями в интервью с Teleprogramma.pro.

По данным портала, ремонт нового жилья певицы затянулся — изначально Бузова должна была переехать туда к началу 2022 года. Теперь сроки переезда сдвинулись на лето. На новоселье певица захотела организовать праздник.

«Если бы я только знала, что такое ремонт, никогда бы на это не подписалась! Сейчас уже все на финальной стадии — обещают, что я заеду в квартиру летом. Как только я там окажусь, обязательно сообщу всем. Уже новоселье начала продумывать. Устрою вечеринку в новой квартире!» — высказалась Бузова.

Бузова делилась подробностями ремонта в ноябре 2021 года. Тогда она рассказала, что работы находятся на финальном этапе, а в комнатах уже были готовы полы. Во время посещения квартиры певица также обсудила отделку помещений и текстиль, отметив, что ей приятно ходить по собственной недвижимости.