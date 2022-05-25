Путин призвал реагировать на потребности в медобеспечении участников СВО

Путин призвал кабмин реагировать на любые потребности участников СВО в медобеспечении

Президент России Владимир Путин обязал кабмин эффективно реагировать на любые потребности участников специальной военной операции (СВО) на Украине в медицинском обеспечении. Его слова приводит ТАСС.

Российский лидер указал, что в среду, 25 мая, встретился с проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка российскими военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации. При этом он заверил, что «все хотят вернуться в строй».

Обратившись к правительству, Путин призвал контролировать «медицинскую сторону дела». «Если что-то нужно, следует оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины», — добавил он.